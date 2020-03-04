Эксперты рассказали, помогают ли маски против вируса





В связи с вспыхнувшей в мире эпидемией коронавируса люди ищут любые возможности избежать возможного заражения. Среди прочего, большим спросом стали пользоваться медицинские маски, помощь которых, однако, слишком преувеличена.Как отмечают эксперты, носить медицинские маски в общественных местах практически бессмысленно. Функциональность медицинского изделия позволяет ему защищать того, кто его надел, от крупных капель, попадающих в воздух при чихании, кашле, во время разговора или дыхания. При этом мелкие частички все равно проникают через маску, так как та неплотно прилегает к коже и не имеет свойств респиратора.Именно поэтому специалисты предупреждают: в качестве защиты от бактериальных и вирусных частиц медицинские маски не подходят. Надевать одноразовое медицинское изделие перед выходом из дома имеет смысл только тем, кто является носителем инфекции, чтобы не заразить окружающих.