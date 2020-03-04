«Это просто хайп»: ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призвала в новой песни заканчивать отношения если вас используют
Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова представила публике свой новый трек. Ко всему, она дала фанатам совет - «если вас используют в отношениях для пиара, то нужно прекращать такую связь».
В последнее время в Сети практически не появляются новые снимки Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. Естественно, что этот факт достаточно сильно беспокоит поклонников певицы. Более того, они начали бить тревогу, из-за того, что подумали у телеведущей фейковые отношения.
Однако теледива успела заверить, что у них с Давидом Манукяном все в порядке. По словам Бузовой, ее новая песня просто обращение к поклонникам, чтобы они не использовали своих вторых половинок ради хайпа. Также она просит своих фолловеров не находится в отношениях если есть осознание того, что человека пытаются использовать.
Стоит отметить, что у ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой получилось удивить общественность, ведь никто и подумать не мог, что рядом со словом «любовь» может появиться «хайп».
В последнее время в Сети практически не появляются новые снимки Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. Естественно, что этот факт достаточно сильно беспокоит поклонников певицы. Более того, они начали бить тревогу, из-за того, что подумали у телеведущей фейковые отношения.
Однако теледива успела заверить, что у них с Давидом Манукяном все в порядке. По словам Бузовой, ее новая песня просто обращение к поклонникам, чтобы они не использовали своих вторых половинок ради хайпа. Также она просит своих фолловеров не находится в отношениях если есть осознание того, что человека пытаются использовать.
Стоит отметить, что у ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой получилось удивить общественность, ведь никто и подумать не мог, что рядом со словом «любовь» может появиться «хайп».