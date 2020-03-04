Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом

Для нового снимка Алсу позирует на ярко-зеленом фоне, а облачена звезда в атласное платье темного цвета в складках и с объемным бархатным рукавом. Звезда обнажила плечо для кадра, чем вызвала восторг публики. Артистка призналась, что обожает наряды с одним рукавом, поблагодарив дизайнера за создание такого предмета гардероба. Свой образ певица дополнила насыщенным макияжем и массивными серьгами, а также кольцом. В комментариях поклонники похвалили образ знаменитости, отметив ее привлекательную фигуру.Однако некоторые не смогли найти в наряде ничего выдающегося, отметив, что он слишком выделяется среди элегантных образов Алсу. Рукав при этом назвали неподходящим к остальному платью из-за другой фактурной ткани.