Владимир Жириновский станцевал под песню Little Big
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский станцевал под песню российской рэйв-группы Little Big "Faradenza". Соответствующую запись он разместил в своём Twitter-аккаунте.
Новым видеороликом известный российский политик Владимир Жириновский решил поддержать и поздравить Little Big с участием в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение". Руководитель фракции ЛДПР отметил, что не сомневается в успехе музыкантов.
Little Big является эпатажной рейв-группой, образованной семь лет назад в Петербурге. Не так давно стало известно, что популярные по всей Европе исполнители представят Российскую Федерацию на "Евровидении", которое пройдёт в этом году с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердам. По словам солиста коллектива Ильи Прусикина, номер, который музыканты продемонстрируют на престижном конкурсе, сможет удивить фанатов.
Новым видеороликом известный российский политик Владимир Жириновский решил поддержать и поздравить Little Big с участием в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение". Руководитель фракции ЛДПР отметил, что не сомневается в успехе музыкантов.
Little Big является эпатажной рейв-группой, образованной семь лет назад в Петербурге. Не так давно стало известно, что популярные по всей Европе исполнители представят Российскую Федерацию на "Евровидении", которое пройдёт в этом году с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердам. По словам солиста коллектива Ильи Прусикина, номер, который музыканты продемонстрируют на престижном конкурсе, сможет удивить фанатов.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:59