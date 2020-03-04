«Это беда матери»: Маша Распутина обеспокоена состоянием Любови Успенской

55-летняя популярная певица поделилась собственным опытом непростого периода в отношениях со старшей дочкой Лидией. По ее словам, в их жизни было много «разных ситуаций», но им удалось найти общий язык и спустя годы стать «по-настоящему родными людьми». Маша Распутина утверждает, что отчасти может понять чувства коллеги по сцене и искренне ей сочувствует.Как известно, в начале февраля 2020 года Любовь Успенская пришла в студию телепрограммы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. На тот момент исполнительница романсов пятый день искала свою дочь Татьяну Плаксину, которая в очередной раз ушла после громкого скандала. По словам Маши Распутиной, ее муж видел этот выпуск и отметил, что певицу «фактически добивают» обвинениями и осуждениями.Напоследок в своем интервью супруга бизнесмена Виктора Евстафьевича отметила, что нынешнее время можно назвать «сатанинским» и будто на самом деле сбывается пророчество, записанное в Евангелии от Матфея о втором пришествии Иисуса Христа и какими станут люди. «Мы фактически живем при апокалипсисе», - заявила Маша Распутина.