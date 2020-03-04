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Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для ПК

Halo: Combat Evolved с момента выхода в 2003 году дал начало культовой серии видеоигр, повествующих о приключениях суперсолдата Master Chief. Теперь геймеры смогут насладится обновленной версией шутера, релиз которого недавно состоялся для ПК

Игроки, желающие вновь попробовать себя в роли суперсолдата из франшизы Halo, теперь могут сделать это с помощью ремейка Halo: Combat Evolved Anniversary. Обновленная первая часть серии шутеров стала доступной для пользователей ПК с Windows 10 PC и Steam. Переработанная версия оригинальной кампании позволяет переключаться между режимами с классической игровой графикой и полностью улучшенной, которая дополняется уже ставшим классическим саундтреком.

Halo: Combat Evolved Anniversary прошла ремастеринг, который предоставил поддержку разрешения 4K для персональных компьютеров. Известно, что культовая игра в жанре FPS появилась 18 лет тому назад для первого поколения Xbox. Компания Microsoft также оптимизировала тайтл для плавных 60 fps, переменной частоты кадров и пользования клавиатурой с мышью. Что касается стоимости, то Halo: Combat Evolved обойдется любителям серии в 10 долларов США.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:44

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