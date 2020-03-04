Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для ПК





Игроки, желающие вновь попробовать себя в роли суперсолдата из франшизы Halo, теперь могут сделать это с помощью ремейка Halo: Combat Evolved Anniversary. Обновленная первая часть серии шутеров стала доступной для пользователей ПК с Windows 10 PC и Steam. Переработанная версия оригинальной кампании позволяет переключаться между режимами с классической игровой графикой и полностью улучшенной, которая дополняется уже ставшим классическим саундтреком.Halo: Combat Evolved Anniversary прошла ремастеринг, который предоставил поддержку разрешения 4K для персональных компьютеров. Известно, что культовая игра в жанре FPS появилась 18 лет тому назад для первого поколения Xbox. Компания Microsoft также оптимизировала тайтл для плавных 60 fps, переменной частоты кадров и пользования клавиатурой с мышью. Что касается стоимости, то Halo: Combat Evolved обойдется любителям серии в 10 долларов США.