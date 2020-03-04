Коллеги Юлии Началовой не дали денег на памятник певице

В марте исполнится год со дня смерти Юлии Началовой. Ранее предполагалось, что к этому времени на могиле певицы вместо креста установят роскошный памятник, однако этого не случилось. Одной из причин тому правила Троекуровского кладбища, по которым запрещено водружать монументы в холодное время года. Вторым же препятствием стала нехватка финансов на воплощение первоначального плана.Как оказалось, родные Юлии Началовой не ставили за цель найти спонсоров для установки памятника, а коллеги певицы денег на него не дали. Поэтому монумент на могиле знаменитости поставят бюджетный. Его изготовят из мрамора и гранита по заранее созданному и утвержденному эскизу, что обойдется значительно дешевле, чем 15 миллионов рублей, о которых ранее писалось в прессе.Отметить годовщину смерти Началовой ее семья планирует также без особого размаха. Утром друзья и родные артистки посетят ее могилу, а после отправятся на поминки.