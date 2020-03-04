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Коллеги Юлии Началовой не дали денег на памятник певице

В конце весны на могиле Юлии Началовой планируется установить памятник. Он будет бюджетным, так как родители певицы не могут позволить себе большие траты, а коллеги певицы денег на роскошный монумент не дали.

В марте исполнится год со дня смерти Юлии Началовой. Ранее предполагалось, что к этому времени на могиле певицы вместо креста установят роскошный памятник, однако этого не случилось. Одной из причин тому правила Троекуровского кладбища, по которым запрещено водружать монументы в холодное время года. Вторым же препятствием стала нехватка финансов на воплощение первоначального плана.

Как оказалось, родные Юлии Началовой не ставили за цель найти спонсоров для установки памятника, а коллеги певицы денег на него не дали. Поэтому монумент на могиле знаменитости поставят бюджетный. Его изготовят из мрамора и гранита по заранее созданному и утвержденному эскизу, что обойдется значительно дешевле, чем 15 миллионов рублей, о которых ранее писалось в прессе.

Отметить годовщину смерти Началовой ее семья планирует также без особого размаха. Утром друзья и родные артистки посетят ее могилу, а после отправятся на поминки.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:37

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