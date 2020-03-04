Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела





Недавно Кайли Дженнер отправилась в отпуск вместе с дочерью, откуда показала в Stories солнечные кадры с виллы. До этого в ее аккаунте появились снимки с модной фотосессии, в которой она участвовала вместе с Кендалл Дженнер. Звездные сестры позировали в ярких купальниках, но много вопросов у фолловеров вызвали ступни младшей из них. Пользователи Сети заметили, что средний палец на правой ноге Кайли Дженнер коротковат по сравнению с остальными. Модель отметила, что это не фотошоп, признавшись в наличии травмы. В школьные годы она сломала этот палец и он сросся неправильно.В Stories Кайли Дженнер продемонстрировала, как выглядят ее пальцы ног на самом деле, отметив, что этот изъян перекрывает ее “красивая попа”.