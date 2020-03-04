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Ученые предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате видеоигры

Ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате видеоигры. Они создали научную головоломку Foldit c задачей обезвредить коронавирус, в которой решение любого участника может спасти буквальных людей от болезни.
Ученые предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате видеоигры

По словам разработчиков научной компьютерной игры, в ее основе лежит действительная модель белка COVID-19, который по сюжету игры, должен быть денатурирован. Для выполнения миссии участники игры могут воспользоваться доступными функциями для создания уникального протеина, который не только обезвредит вирус, но и остановит его распространение в организме человека.

Как известно, головоломка Foldit была выпущена в 2008 году и не раз помогала ученым в разработке новых методов профилактики и лечения. Разработчики сообщают, что благодаря функции 3Д моделирования структурированных протеинов в формате видеоигры, сокращается время многочисленных лабораторных экспериментов и в тоже время количество вариаций увеличивается в разы.

Геймеры действительно могут помочь остановить эпидемию коронавируса в настоящем мире. Сотрудники университета в США сообщают, что лучшие решения прохождения миссии в компьютерной игре будут проверены на суперкомпьютерах для дальнейших испытаний на живых организмах.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:06

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