Ученые предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате видеоигры





По словам разработчиков научной компьютерной игры, в ее основе лежит действительная модель белка COVID-19, который по сюжету игры, должен быть денатурирован. Для выполнения миссии участники игры могут воспользоваться доступными функциями для создания уникального протеина, который не только обезвредит вирус, но и остановит его распространение в организме человека.Как известно, головоломка Foldit была выпущена в 2008 году и не раз помогала ученым в разработке новых методов профилактики и лечения. Разработчики сообщают, что благодаря функции 3Д моделирования структурированных протеинов в формате видеоигры, сокращается время многочисленных лабораторных экспериментов и в тоже время количество вариаций увеличивается в разы.Геймеры действительно могут помочь остановить эпидемию коронавируса в настоящем мире. Сотрудники университета в США сообщают, что лучшие решения прохождения миссии в компьютерной игре будут проверены на суперкомпьютерах для дальнейших испытаний на живых организмах.