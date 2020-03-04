Официально презентован серийный кроссовер Cupra Formentor





Cupra Formentor, первая серийная модель бренда, была официально представлена в качестве финальной версии одноименного концепта, презентованного в прошлом году. В отличие от линеек Ateca и недавно представленной Leon, Formentor не является производным от любых автомобилей, принадлежащих материнской компании Seat. Со стороны внешнего дизайна, новинка отличается угловатыми фарами, "агрессивной" передней частью и наименованием в честь самого северного мыса острова Майорка в Испании.Технические характеристики включают в себя четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, обеспечивающий 307 л.с. и 400 Нм крутящего момента с полным приводом, который дополняется семиступенчатой ​​АКПП. В качестве альтернативы также доступна гибридная опция. Она состоит из 1,4-литрового бензинового двигателя, соединенный с электромотором мощностью 242 л.с. и 450 Нм крутящего момента с идентичной коробкой передач. Стоит отметить, что хотя Cupra Formento появится на рынке Европы до конца текущего года, в российских автосалонах машину ожидать не приходится.