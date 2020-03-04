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Официально презентован серийный кроссовер Cupra Formentor

Компания Cupra ранее специализировалась на производстве "заряженных" моделей Seat, но теперь решила заняться выпуском собственной продукции. Представители бренда официально презентовали серийный кроссовер Formentor.

Cupra Formentor, первая серийная модель бренда, была официально представлена в качестве финальной версии одноименного концепта, презентованного в прошлом году. В отличие от линеек Ateca и недавно представленной Leon, Formentor не является производным от любых автомобилей, принадлежащих материнской компании Seat. Со стороны внешнего дизайна, новинка отличается угловатыми фарами, "агрессивной" передней частью и наименованием в честь самого северного мыса острова Майорка в Испании.

Технические характеристики включают в себя четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, обеспечивающий 307 л.с. и 400 Нм крутящего момента с полным приводом, который дополняется семиступенчатой ​​АКПП. В качестве альтернативы также доступна гибридная опция. Она состоит из 1,4-литрового бензинового двигателя, соединенный с электромотором мощностью 242 л.с. и 450 Нм крутящего момента с идентичной коробкой передач. Стоит отметить, что хотя Cupra Formento появится на рынке Европы до конца текущего года, в российских автосалонах машину ожидать не приходится.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:24

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