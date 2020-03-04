«Это был ад»: Приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о жизни в детдоме
Приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о пребывании в детдоме, в который ее отдала звезда. Это место Анастасия Камышева охарактеризовала не иначе, как «ад на земле».
Ирина Понаровская занималась воспитанием приемной дочери не долго. Практически сразу после рождения долгожданного ребенка популярная певица отдала девочку в детдом и длительное время никак не принимала никакого участия в ее судьбе.
Анастасия Камышева находилась в детском доме менее года, прежде чем ее взяла на воспитание одна из воспитательниц, однако воспоминания о том месте у девушки живы до сих пор. Приемная дочь Понаровской описывает детдом как очень жесткое и страшное место, называя «адом на земле». Камышева вспоминает, что во время пребывания в учреждении, куда ее сдала популярная певица, ей обрили волосы и девушка некоторое время «была похожа пацана», запуганного и с «жестким» характером.
Анастасия Камышева и Ирина Понаровская встретились спустя годы после того, как певица отдала девочку в детдом. Артистка эстрады предложила девушке, которой на тот момент уже исполнилось 16 лет, перебраться к ней. Однако и в этот раз все случилось не так, как планировалось. В итоге Понаровская и ее приемная дочь так и не смогли найти общий язык, а одно из недоразумений касательно надетых Камышевой украшений певицы и вовсе стало поводом прекратить общение.
Ирина Понаровская занималась воспитанием приемной дочери не долго. Практически сразу после рождения долгожданного ребенка популярная певица отдала девочку в детдом и длительное время никак не принимала никакого участия в ее судьбе.
Анастасия Камышева находилась в детском доме менее года, прежде чем ее взяла на воспитание одна из воспитательниц, однако воспоминания о том месте у девушки живы до сих пор. Приемная дочь Понаровской описывает детдом как очень жесткое и страшное место, называя «адом на земле». Камышева вспоминает, что во время пребывания в учреждении, куда ее сдала популярная певица, ей обрили волосы и девушка некоторое время «была похожа пацана», запуганного и с «жестким» характером.
Анастасия Камышева и Ирина Понаровская встретились спустя годы после того, как певица отдала девочку в детдом. Артистка эстрады предложила девушке, которой на тот момент уже исполнилось 16 лет, перебраться к ней. Однако и в этот раз все случилось не так, как планировалось. В итоге Понаровская и ее приемная дочь так и не смогли найти общий язык, а одно из недоразумений касательно надетых Камышевой украшений певицы и вовсе стало поводом прекратить общение.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:19