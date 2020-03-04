«Это был ад»: Приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о жизни в детдоме

Ирина Понаровская занималась воспитанием приемной дочери не долго. Практически сразу после рождения долгожданного ребенка популярная певица отдала девочку в детдом и длительное время никак не принимала никакого участия в ее судьбе.Анастасия Камышева находилась в детском доме менее года, прежде чем ее взяла на воспитание одна из воспитательниц, однако воспоминания о том месте у девушки живы до сих пор. Приемная дочь Понаровской описывает детдом как очень жесткое и страшное место, называя «адом на земле». Камышева вспоминает, что во время пребывания в учреждении, куда ее сдала популярная певица, ей обрили волосы и девушка некоторое время «была похожа пацана», запуганного и с «жестким» характером.Анастасия Камышева и Ирина Понаровская встретились спустя годы после того, как певица отдала девочку в детдом. Артистка эстрады предложила девушке, которой на тот момент уже исполнилось 16 лет, перебраться к ней. Однако и в этот раз все случилось не так, как планировалось. В итоге Понаровская и ее приемная дочь так и не смогли найти общий язык, а одно из недоразумений касательно надетых Камышевой украшений певицы и вовсе стало поводом прекратить общение.