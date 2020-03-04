Елена Яковлева покорила поклонников смелым образом с глубоким декольте

Для собственного портрета Елена Яковлева позирует на фоне красных портьер в ярко-голубом платье. Наряд с сетчатыми перчатками и глубоким декольте, открывающем вид на подтянутую грудь, выгодно подчеркивает фигуру артистки. В комментариях поклонники не смогли сдержать эмоций, отметив, что с годами звезда сохраняет свою привлекательность, а некоторые сравнили ее привлекательность с выдержанным вином.В своих интервью Елена Яковлева признавалась, что боится возрастных изменений, поэтому прибегает к услугам косметологов. В частности, она делает “уколы красоты”, но понимает, что это не спасет ее от естественного старения.