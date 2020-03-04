Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова рассмешила Валерию и Пригожина на пресс-завтраке МУЗ-ТВ

После того, как было объявлено, что Ольга Бузова попала в число ведущих церемонии Муз-ТВ, которая пройдет эти летом, говорить о событии стали в разы больше. Сама Ольга поблагодарила организаторов за выбор ее кандидатуры и отметила, что хотя ее и называют «королевой хайпа», она за все настоящее.Выяснилось, что ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова за искренние и настоящие отношение, любовь. Ко всему, звезда против, чтобы люди в наглую друг друга использовали. Более того, она уверена, что является профессионалом своего дела и с поставленной задачей во время премии муз-ТВ справится с легкостью. Тем не менее, для многих такое назначение стало полной неожиданностью.После речи Ольги Бузовой, большинство приглашенных гостей просто смеялись. Среди них были и Валерия с Иосифом Пригожиным, которые как раз и выступают против хайпа.