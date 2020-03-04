Гарри Стайлс опроверг слухи об отношениях с Адель





В январе папарацци запечатлели Гарри Стайлса и Адель во время отдыха на острове Ангилья. После чего возникли слухи о том, что британские исполнители теперь вместе. Недавно певец решил прокомментировать эту новость и отметил, что между ним и его коллегой ничего нет. Он выразил недоумение, мол, почему, когда музыканты проводят время вместе, то большинство начинает считать, что у них роман или они непременно работают над новым материалом.На данный момент у актёра нет пары. Знаменитость отметил: из-за его рабочего графика ему сложно с кем-то нормально встречаться. Поэтому Стайлз не занят поиском девушки и не торопится решать этот вопрос на сайте знакомств. Однако певец выразил желание создать семью, заявив, что определённо хочет это сделать в будущем.