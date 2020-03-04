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Эксперт Елена Суховей: Лучшие смартфоны упали в цене в феврале 2020 года

Независимый эксперт качества товаров и руководитель инвестиционной компании S8 Capital Елена Суховей сообщила, что лучшие смартфоны премиум класса и бюджетного сегмента упали в цене в феврале 2020 года. Она назвала популярные модели доступные по уцененной стоимости.
Эксперт Елена Суховей: Лучшие смартфоны упали в цене в феврале 2020 года

Samsung Galaxy S10 стал дешевле на 7%, а Galaxy S10+ на 13% и теперь их цена варьируется от 55 до 65 тысяч рублей. Также стоимость IPhone 11 Pro Max 64G снизилась на 6% в магазинах официальных дистрибьютеров. На данный момент пользователи могут приобрести гаджет за 90 тысяч рублей.

По словам Елены Суховей, смартфоны бюджетного сегмента тоже порадуют покупателей своей доступностью. Популярный Honor 10i 128G стоит не более 13 с половиной тысяч рублей, а модель 8А – не более 8 тысяч, что на 14% и 12% ниже от начальной цены. Эксперт отметила, что такое явление вполне оправдано, поскольку перед выходом новинки, производитель всегда снижает цены на предыдущие серии.

Данная закономерность отчетливо прослеживается с Samsung S10, который после официальной презентации и появления в продаже стоил 62 тысячи рублей, а перед выходом Samsung S20 подешевел почти на 20 тысяч. В тоже время Елена Суховей объяснила, что в канун Нового года стоимость смартфонов и других мобильных устройств всегда растет, потому это не самый благоприятный период для выгодных покупок.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:41

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