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Смарт-часы Oppo получат операционную систему Wear OS от Google

Смарт-часы становятся все более перспективным продуктом на рынке гаджетов благодаря успеху Apple Watch. Недавно стало известно, что будущий аналог от Oppo получит операционную систему Wear OS от Google.

Oppo представит свои первые "умные" часы уже 6 марта, а сегодня компания опубликовала несколько тизеров и информацию о предстоящем носимом устройстве. Сообщается, что продукт будет иметь экран размером 1,91 дюйма с изогнутыми краями, а также 326 PPI и 100% цветовую гамму DCI-P3. Часы, которые совсем не похожи на Apple Watch из-за наличия двух кнопок сбоку - смогут осуществлять и принимать звонки, в чем им поможет новейшая операционная система Wear OS, разработанная фирмой Google.

Стандартная комплектация также включает в себя датчик ЭКГ, который считывает частоту и ритм сердца, тем самым позволяя определить признаки аритмии. В наличии есть и традиционный набор функций, характерный для фитнес-браслетов. Стоит отметить, что гаджет использует квадратный форм-фактор дисплея вместо круга, что существенно отличает его от конкурентов на рынке. Эксперты предполагают, что стоимость базовой версии Oppo Watch не должна больше, чем 300 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30

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