Анастасия Решетова назвала меры предосторожности против коронавируса

Решетова считает маску наиболее популярным аксессуаром 2020 года из-за коронавируса, но надеется, что болезнь не принесет больших потерь и создана лишь для того, чтобы пошатнуть мировые рынки. Однако она соблюдает повышенные меры безопасности, чтобы не заразиться, поскольку переживает за здоровье новорожденного сына. Модель призывает чаще мыть руки, а также дополнительно обрабатывать их антисептиком или спиртовыми салфетками. Она посоветовала 14 дней не выходить в места большого скопления людей после поездок за границу, а при первых симптомах заболевания – обратиться к врачу. Чтобы снизить риск передачи недуга родственникам и коллегам супруга Тимати порекомендовала носить респираторные маски. Однако в комментариях разгорелась дискуссия, где поклонники предупреждали модель о бесполезности этого средства защиты.Многие передавали слова медиков о том, что вирус распространяется через слизистые оболочки, поэтому беречь стоит также глаза. Некоторые рекомендовали респираторные маски с фильтрами, а также советовали менять их каждые 3 часа.