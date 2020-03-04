Надежда Бабкина в шоу "Секрет на миллион" раскроет тайну, которую хранила 45 лет





Очередной выпуск проекта появится в эфире канала НТВ уже 7 марта в 20:50, а главной звездой шоу станет Надежда Бабкина. Артистка наконец-то решится нарушить многолетнее молчание и откроет свой главный секрет, о котором никто не знал на протяжении 45 лет. Кроме того, знаменитость поделится, сколько денег и времени тратит на поддержание молодости. Специально для выпуска она организовала экскурсию по собственной квартире, откуда открывается вид на Кремль, а площадь недвижимости — 130 кв.м.Оказалось, что звезда вынуждена отказываться от некоторых дел и желаний, чтобы выделить при насыщенном гастрольном графике время для себя.