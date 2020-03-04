АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

Надежда Бабкина в шоу "Секрет на миллион" раскроет тайну, которую хранила 45 лет

Надежда Бабкина готова раскрыть личную тайну, которая хранила 45 лет. Откровения 69-летней знаменитости прозвучали в рамках нового выпуска передачи “Секрет на миллион”, где в качестве ведущей выступает Лера Кудрявцева.

Очередной выпуск проекта появится в эфире канала НТВ уже 7 марта в 20:50, а главной звездой шоу станет Надежда Бабкина. Артистка наконец-то решится нарушить многолетнее молчание и откроет свой главный секрет, о котором никто не знал на протяжении 45 лет. Кроме того, знаменитость поделится, сколько денег и времени тратит на поддержание молодости. Специально для выпуска она организовала экскурсию по собственной квартире, откуда открывается вид на Кремль, а площадь недвижимости — 130 кв.м.

Оказалось, что звезда вынуждена отказываться от некоторых дел и желаний, чтобы выделить при насыщенном гастрольном графике время для себя.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате…
Елена Яковлева покорила поклонников смелым образом с глубоким…
Гарри Стайлс опроверг слухи об отношениях с…
Эксперт Елена Суховей: Лучшие смартфоны упали в цене в феврале 2020…
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова рассмешила Валерию и Пригожина на пресс-завтраке…
Смарт-часы Oppo получат операционную систему Wear OS от…
Анастасия Решетова назвала меры предосторожности против…
Надежда Бабкина в шоу "Секрет на миллион" раскроет тайну, которую хранила 45…
Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо отметила…
Ученые обнаружили седативные свойства розового…
Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде Алексею Растегину 1 млн…
Redmi Note 9 Pro оказался круче Realme 6…
Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм о сексуальных меньшинствах без…
Ученые назвали предшественника жизни на…
МиГ-35 получит интеллектуальную систему защиты от критических…
Специалисты рассказали о 5 факторах, указывающих на чрезмерное употребление…
«Роскачество» назвало самые распространенные уловки продавцов в преддверии 8…
Прохор Шаляпин назвал будущих участников «Евровидения» Little Big «сезонной…
Биологи определили, что болотные валлаби могут зачать потомство во время…
Медики призвали отказаться от поцелуев из-за риска распространения…
Компания Google выпустила обновленный пакет функций для смартфонов…
Apple планирует выпустить 6 гаджетов с…
Киану Ривз может сняться в сиквеле фильма “Константин: Повелитель…
Алла Довлатова рассказала о 12-летнем «гостевом браке» с Дмитрием…
Эксперты назвали самые востребованные смартфоны 2020 года среди…
СМИ рассказали о возможном местонахождении тяжелобольной Анастасии…
Ева Польна призналась Ивану Урганту, что перенесла операцию на…
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства…
Просмотреть все новости