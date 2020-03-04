Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо отметила 18-летие
Модель Тилан Блондо снова удивила Сеть новыми модными образами. В прошлом она являлась красивейшей девочкой мира по версии СМИ.
Не так давно Тилан Блондо отметил свое совершеннолетие, а также показала публике собственную внешность, посетив мероприятие Miu Miu Paris Fashion Week Autumn Winter 2020-2021. Она появилась в дизайнерской джинсовой куртке темного цвета, а также сделала конский хвост и яркий макияж в бронзовых оттенках. Недавно она восстановилась в опросе TC Candler, по результатам которого оказалась в первой сотне наиболее красивых лиц 2018 года. Вместе со знаменитой манекенщицей на подиум вышли Алекса Чанг, Люси Хейл, Пикси Гелдоф и другие.
Тилан Блондо привлекла к себе внимание прессы заявлением о том, что продолжит карьеру модели. В сентябре 2019 года она объявила о запуске собственного модного бренда. Кроме того, модель выступает послом L’Oreal и сотрудничает с D&G, Zendaya, Presley Gerber и некоторыми другими брендами.
Не так давно Тилан Блондо отметил свое совершеннолетие, а также показала публике собственную внешность, посетив мероприятие Miu Miu Paris Fashion Week Autumn Winter 2020-2021. Она появилась в дизайнерской джинсовой куртке темного цвета, а также сделала конский хвост и яркий макияж в бронзовых оттенках. Недавно она восстановилась в опросе TC Candler, по результатам которого оказалась в первой сотне наиболее красивых лиц 2018 года. Вместе со знаменитой манекенщицей на подиум вышли Алекса Чанг, Люси Хейл, Пикси Гелдоф и другие.
Тилан Блондо привлекла к себе внимание прессы заявлением о том, что продолжит карьеру модели. В сентябре 2019 года она объявила о запуске собственного модного бренда. Кроме того, модель выступает послом L’Oreal и сотрудничает с D&G, Zendaya, Presley Gerber и некоторыми другими брендами.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11