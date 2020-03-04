Ученые обнаружили седативные свойства розового аромата





Научное издание Scientific Reports опубликовало результаты недавнего эксперимента с участием школьников. Один из учебных классов периодически заполнялся ароматом роз. Примечательно, что ученики этой аудитории усваивали материал намного лучше. Исследователи объяснили данный процесс тем, что компоненты цветочного запаха снижают уровень стресса и активизируют когнитивные функции в том числе – концентрацию внимания.Уникальное свойство розового аромата делает его природным седативным препаратом, которое выполняет свою функцию без побочных эффектов. С помощью аппарата электроэнцефалографа ученые доказали, что вдыхание запаха перед сном избавит человека от бессонницы и поможет наладить режим. Более того, положительное влияние будет ощутимо во время легкого пробуждения утром и продуктивной работы в течение дня.В тоже время специалисты предостерегли от использования арома-палочек и концентратов розы людей, которые страдают от аллергии.