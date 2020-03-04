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Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде Алексею Растегину 1 млн рублей

Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде Алексею Растегину 1 миллион рублей. Официальный представитель бизнесмена пояснил, что пианистка занимала 2 млн рублей для личных целей.

Адвокат артистки Александр Рыжих передал ее слова о том, якобы пианистка барала 2 млн рублей у Растегина на ремонт жилплощади, где зарегистрирован Джигарханян, поскольку сам актер сторонился финансовых вопросов. Представитель предпринимателя Михаил Чижонков отметил, что Виталина Цымбалюк-Романовская занимала эти деньги для себя лично, а ее бывший супруг не был вовлечен в этот процесс. Адвокат не объяснил, почему Растегин решил занять пианистке настолько большую сумму, но признался, что теперь она не желает возвращаться долг категорически. Суд отказался принимать любые официальные просьбы со стороны ответчицы, а также встречный иск, который она сможет подать в отдельном процессе. По результатам заседания, она обязана возместить бизнесмену 1 миллион рублей, а также 67 тыс. рублей в качестве процентов за пользование этой суммой.

Артистка также заплатит 14 тыс. рублей за судебные издержки.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:59

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