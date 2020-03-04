Redmi Note 9 Pro оказался круче Realme 6 Pro





Тестирование проводилось в знаменитой тестовой программе Geekbench. Модели смартфонов начали конкурировать еще до анонсирования. Оба телефона созданы на базе мобильной платформы Snapdragon 720G. Вот только смартфон Redmi Note 9 Pro в стартовой комплектации получил 6 гигабайт оперативки, а вот Realme 6 Pro оснастили 8 гигабайтами ОЗУ. Разница в оперативной памяти не помешала Redmi Note 9 Pro показать лучшие результаты своего конкурента. В многопоточном режиме победитель набрал 1755 балов, в отличии от проигравшего 1696. В однопоточном режиме разница составила всего один балл - 569 против 568 баллов.Модели Realme 6 и 6 Pro презентуют уже завтра. А Redmi представит свои Note 9 Pro и Note 9 спустя неделю.