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Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм о сексуальных меньшинствах без порно

Один из самых популярных порносайтов мира Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса. Автором кинолетны, не содержащей в себе элементы порно, стала художница Лейла Вайнрауб.

Видеоматериал для киноленты собирался представительницей концептуального искусства в течение 15 лет в клубах Лос-Анджелеса для лесбиянок. Целью проекта, по словам самой Лейлы Вайнрауб, является привлечение большего количества женской аудитории на Pornhub. Кроме того, размещение подобных бесплатных полнометражных фильмов авторства современных художников даст возможность порносайту позиционировать себя и как платформу для работ молодых творцов.

Создавшая фильм художница отмечает, что хоть речь в документальной картине и идет о лесбийских стрип-клубах, пользователям сайта не стоит рассчитывать увидеть в ней элементы порно. Но несмотря на это, автор Shakedown уверена, что кинолента будет интересна подписчикам Pornhub, и ей будет что обсудить с ними в специально созданном чате.

Кинолента о жизни сексуальных меньшинств в Лос-Анджелесе появилась на Pornhub 3 марта и будет доступна для просмотра в течение месяца. После этого ее можно будет приобрести в iTunes и посмотреть на канале Criterion.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:54

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