Ученые назвали предшественника жизни на Земле





Возможность возникновения аналога пути ацетилкофермента А, позволяющим микроорганизмам оксид углерода трансформировать в пируват и ацетат, появилась за счет активности геотермальных жерл. В частности, минералы в них содержали переходные металлы, а именно железо и никель. Они содействовали надежной фиксации углерода посредством водорода, что спровоцировало возникновение сложных органических молекул. Простые геохимические процессы, протекающие на поверхности минералов, могли предшествовать обмену веществ.Эксперты подчеркнули, что до сих пор у микробов наблюдает процесс, напоминающий собой ранний метаболизм.