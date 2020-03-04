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Ученые назвали предшественника жизни на Земле

Американские ученые назвали предшественника развития жизни на Земле. Сотрудники Океанографического института Вудс-Хоула считают, что первой примитивной формой метаболизма был процесс преобразования углекислого газа.

Возможность возникновения аналога пути ацетилкофермента А, позволяющим микроорганизмам оксид углерода трансформировать в пируват и ацетат, появилась за счет активности геотермальных жерл. В частности, минералы в них содержали переходные металлы, а именно железо и никель. Они содействовали надежной фиксации углерода посредством водорода, что спровоцировало возникновение сложных органических молекул. Простые геохимические процессы, протекающие на поверхности минералов, могли предшествовать обмену веществ.

Эксперты подчеркнули, что до сих пор у микробов наблюдает процесс, напоминающий собой ранний метаболизм.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:46

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