Ученые назвали предшественника жизни на Земле
Американские ученые назвали предшественника развития жизни на Земле. Сотрудники Океанографического института Вудс-Хоула считают, что первой примитивной формой метаболизма был процесс преобразования углекислого газа.
Возможность возникновения аналога пути ацетилкофермента А, позволяющим микроорганизмам оксид углерода трансформировать в пируват и ацетат, появилась за счет активности геотермальных жерл. В частности, минералы в них содержали переходные металлы, а именно железо и никель. Они содействовали надежной фиксации углерода посредством водорода, что спровоцировало возникновение сложных органических молекул. Простые геохимические процессы, протекающие на поверхности минералов, могли предшествовать обмену веществ.
Эксперты подчеркнули, что до сих пор у микробов наблюдает процесс, напоминающий собой ранний метаболизм.
Возможность возникновения аналога пути ацетилкофермента А, позволяющим микроорганизмам оксид углерода трансформировать в пируват и ацетат, появилась за счет активности геотермальных жерл. В частности, минералы в них содержали переходные металлы, а именно железо и никель. Они содействовали надежной фиксации углерода посредством водорода, что спровоцировало возникновение сложных органических молекул. Простые геохимические процессы, протекающие на поверхности минералов, могли предшествовать обмену веществ.
Эксперты подчеркнули, что до сих пор у микробов наблюдает процесс, напоминающий собой ранний метаболизм.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:46