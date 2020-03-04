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МиГ-35 получит интеллектуальную систему защиты от критических перегрузок

Боевые самолеты МиГ-35 в будущем оснастят комплектами оборудования, которое позволит совершать рискованные маневры в воздухе. Оно будет дополнятся интеллектуальной системой защиты от критических перегрузок.

Российские военные технологи получили патент на разработку "умной" системы защиты от перегрузок во время полета высокоманевренных истребителей. Подобную информацию предоставили в пресс-службе Российской самолетостроительной фирмы "МиГ". Известно, что новинку установят на передовые единицы авиации МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Инженеры объяснили, что эта технология избавит летчика от необходимости мониторинга показателей панели приборов.

Дело в том, что эта разработка совместно с нашлемной системой индикации и целеуказания "МиГ" будет предоставлять всю необходимую информацию в поле зрения пилота. Она дополняется возможностью превышения критической перегрузки на 1-2G с помощью приложения дополнительных усилий на штурвал, а также отключения интеллектуальной технологии. Известно, что в воздушном бою уровни перегрузок могут достигать 9G, а специальная защита сможет улучшить эффективность и маневренность ЛА.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:40

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