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Специалисты рассказали о 5 факторах, указывающих на чрезмерное употребление сахара

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, стоит принимать максимум 25 граммов сахара в день, которые помещаются примерно в шесть чайных ложек. Наряду с этим большинство людей пренебрегают данным советом, что может повлечь за собой неутешительные последствия. Специалисты рассказали о 5 факторах, информирующих о том, что человек употребляет чрезмерное количество глюкозы.

Первым фактором является постоянная усталость. Глюкоза обеспечивает человека калориями и энергией. Вначале происходит быстрое повышение уровня сахара в крови, однако вскоре этот показатель падает и люди чувствуют сильное утомление. Более того, как передаёт Focus Online, согласно результатам некоторых исследований, из-за этого продукта снижается выработка гормона орексина, дарящего эффект бодрости.

После того, как человек сытно пообедал, он может ощущать сильное расслабление и уменьшение концентрации. Это тоже происходит вследствие повышения и понижения уровня глюкозы в крови – мозг получает её в недостаточном количестве, что ведёт к снижению когнитивных показателей. Указывать на чрезмерное употребление сахара может и неумеренное чувство жажды. Как отмечают специалисты, таким образом организм избавляется от его избыточного количества.

В качестве другого фактора выступают проблемы с кожей, в частности, сухость, воспаления, экзема, ухудшенный цвет лица. Это возникает из-за повышенной потери воды, а также вследствие того, что глюкоза способна вступать в реакцию с коллагеном и эластином, питающим и защищающим кожный покров.

Пятым фактором эксперты называют частые простуды. Причина возникновения недугов кроется в том, что сахар может ослабить иммунитет человека. Ещё чрезмерное количество этого продукта в рационе нередко сопровождается неправильным питанием, в которое входит обработанная пища, фастфуд и сладости, что не может способствовать отменному здоровью.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:33

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