«Роскачество» назвало самые распространенные уловки продавцов в преддверии 8 марта





Накануне 8 марта чаще всего реализаторы намерено завышают стоимость товара, чтобы создать иллюзию максимально выгодной скидки. Таким образом, недобросовестный продавец, не только привлечет покупателей, но и увеличит свой доход в зависимости от процента, так называемого «Sale». Кроме того, существует практика «бонус+», которая подразумевает акцию на покупку второго или третьего устройства определенного сегмента. По словам специалистов, этот вариант регулярно используют в магазинах электроники, чтобы продать устаревшую модель смартфона или планшета.Кроме того, «Роскачество» сообщило, что ритейлеры могут искусственно создавать дефицит товара, чтобы «поторопить» потенциальных покупателей. «Человек спешит и готов покупать гаджет по любой цене, поскольку уверен, что их количество ограничено», - отмечает эксперт.Также существуют уловка: «вернем деньги, если найдете смартфон дешевле» и другие. Представитель АНО Илья Лоевский сообщил: «Чтобы избежать маркетинговых уловок в магазинах дистрибьюторов в преддверии 8 марта, необходимо ознакомиться с ценами на товары в Сети, а также отслеживать их стоимость в течение нескольких недель в разных точках продажи».