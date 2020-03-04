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«Роскачество» назвало самые распространенные уловки продавцов в преддверии 8 марта

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Российская система качества» назвала самые распространенные уловки продавцов в преддверии 8 марта. В ходе социального опроса экспертам удалось выяснить, что большинство мужчин обманываются ритейлерами при выборе подарка в магазине.
«Роскачество» назвало самые распространенные уловки продавцов в преддверии 8 марта

Накануне 8 марта чаще всего реализаторы намерено завышают стоимость товара, чтобы создать иллюзию максимально выгодной скидки. Таким образом, недобросовестный продавец, не только привлечет покупателей, но и увеличит свой доход в зависимости от процента, так называемого «Sale». Кроме того, существует практика «бонус+», которая подразумевает акцию на покупку второго или третьего устройства определенного сегмента. По словам специалистов, этот вариант регулярно используют в магазинах электроники, чтобы продать устаревшую модель смартфона или планшета.

Кроме того, «Роскачество» сообщило, что ритейлеры могут искусственно создавать дефицит товара, чтобы «поторопить» потенциальных покупателей. «Человек спешит и готов покупать гаджет по любой цене, поскольку уверен, что их количество ограничено», - отмечает эксперт.

Также существуют уловка: «вернем деньги, если найдете смартфон дешевле» и другие. Представитель АНО Илья Лоевский сообщил: «Чтобы избежать маркетинговых уловок в магазинах дистрибьюторов в преддверии 8 марта, необходимо ознакомиться с ценами на товары в Сети, а также отслеживать их стоимость в течение нескольких недель в разных точках продажи».

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:28

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