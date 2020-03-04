Прохор Шаляпин назвал будущих участников «Евровидения» Little Big «сезонной группой»

Популярный исполнитель Прохор Шаляпин высказал свое мнение о выборе группы, которой предстоит представлять Россию на самом крупном европейском музыкальном конкурсе. Певец уверен, что участвующий в отборе Александр Панайотов смог бы выступить на «Евровидении-2020» не менее достойно, чем Little Big.Более того, 36-летний исполнитель назвал участников конкурса от России хоть и трендовой, но «сезонной группой», которую слушатели вряд ли вспомнят через 10 лет. Панайотова же, по мнению певца, будут помнить и слушать.Также Прохор Шаляпин отметил, что сравнивать «спокойного, талантливого, выстраданного артиста» Александра Панайотова с молодой рэйв-группой, это как проводить аналогию между Селин Дион и любым современным коллективном. По мнению артиста, такие параллели совершенно бессмысленны.Кроме того, Шаляпин не на шутку взволнован тем, как Панайотов воспринял поражение. Певец переживает за коллегу по сцене, который выкладывался на полную, чтобы поехать на «Евровидение» в Роттердам в качестве участника. К тому же ранее популярного исполнителя называли в числе наиболее вероятных кандидатов и тот до последнего надеялся на победу, что также могло негативно сказаться на его нынешнем эмоциональном состоянии.