Биологи определили, что болотные валлаби могут зачать потомство во время беременности





Большинство млекопитающих могут забеременеть несколько раз в зрелом возрасте, но для подавляющего большинства существует здоровая пауза после каждого рождения, обычно - когда матери кормят своих детей. Но болотные валлаби, маленькие сумчатые, обитающие по всей восточной Австралии, находятся далеко за пределами нормы: новые исследования показывают, что большинство взрослых самок этих кенгуровых почти всегда вынашивают детенышей.По словам ученых из Мельбурнского университета в Австралии, эти животные способны зачать за один-два дня до родов предыдущего малыша. Известно, что болотные валлаби рожают крошечных, незрелых детей, которые сползают в специальный мешок, где они питаются материнским молоком. Кроме европейского бурого зайца, который может забеременеть во время беременности, валлаби считаются феноменом в зоологии. Дело в том, что даже у представителей семейства зайцевых есть различные сезоны размножения, в отличие от Wallabia bicolor.