Биологи определили, что болотные валлаби могут зачать потомство во время беременности
Биологи из Австралии определили, что самки одного вида кенгуровых могут зачать во время вынашивания первого детеныша. Прозванные болотными валлаби, эти небольшие животные способны пребывать в состоянии постоянной беременности.
Большинство млекопитающих могут забеременеть несколько раз в зрелом возрасте, но для подавляющего большинства существует здоровая пауза после каждого рождения, обычно - когда матери кормят своих детей. Но болотные валлаби, маленькие сумчатые, обитающие по всей восточной Австралии, находятся далеко за пределами нормы: новые исследования показывают, что большинство взрослых самок этих кенгуровых почти всегда вынашивают детенышей.
По словам ученых из Мельбурнского университета в Австралии, эти животные способны зачать за один-два дня до родов предыдущего малыша. Известно, что болотные валлаби рожают крошечных, незрелых детей, которые сползают в специальный мешок, где они питаются материнским молоком. Кроме европейского бурого зайца, который может забеременеть во время беременности, валлаби считаются феноменом в зоологии. Дело в том, что даже у представителей семейства зайцевых есть различные сезоны размножения, в отличие от Wallabia bicolor.
Большинство млекопитающих могут забеременеть несколько раз в зрелом возрасте, но для подавляющего большинства существует здоровая пауза после каждого рождения, обычно - когда матери кормят своих детей. Но болотные валлаби, маленькие сумчатые, обитающие по всей восточной Австралии, находятся далеко за пределами нормы: новые исследования показывают, что большинство взрослых самок этих кенгуровых почти всегда вынашивают детенышей.
По словам ученых из Мельбурнского университета в Австралии, эти животные способны зачать за один-два дня до родов предыдущего малыша. Известно, что болотные валлаби рожают крошечных, незрелых детей, которые сползают в специальный мешок, где они питаются материнским молоком. Кроме европейского бурого зайца, который может забеременеть во время беременности, валлаби считаются феноменом в зоологии. Дело в том, что даже у представителей семейства зайцевых есть различные сезоны размножения, в отличие от Wallabia bicolor.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:13