Медики призвали отказаться от поцелуев из-за риска распространения коронавируса





Речь идет о так называемых “социальных поцелуях”, которые практикуют хорошие знакомые. Во время встречи некоторые люди, поддерживающие крепкие дружеские отношения, могут поцеловать друг друга в щеку. Это действие приводит к увеличению риска заражения коронавирусом, поэтому британские медики советуют отказаться от него, что станет временной мерой профилактики. Недавно врачи порекомендовали воздержаться от рукопожатий. Шансы заражения возрастают, если человек позволяет другим прикасаться к своему рту, глазам и носу.Лорд Уинстон признался, что за сутки он предотвратил уже несколько попыток “социальных поцелуев” и посоветовал делать то же остальным. С ним соглашаются коллеги, напоминая о важности мыть руки чаще, чтобы снизить риск распространения инфекции.