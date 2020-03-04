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Медики призвали отказаться от поцелуев из-за риска распространения коронавируса

Британские медики посоветовали отказаться от поцелуев в связи с распространением коронавируса. Данные действия могут привести к передаче вируса, о чем сообщил профессор имперского колледжа Лондона лорд Уинстон.

Речь идет о так называемых “социальных поцелуях”, которые практикуют хорошие знакомые. Во время встречи некоторые люди, поддерживающие крепкие дружеские отношения, могут поцеловать друг друга в щеку. Это действие приводит к увеличению риска заражения коронавирусом, поэтому британские медики советуют отказаться от него, что станет временной мерой профилактики. Недавно врачи порекомендовали воздержаться от рукопожатий. Шансы заражения возрастают, если человек позволяет другим прикасаться к своему рту, глазам и носу.

Лорд Уинстон признался, что за сутки он предотвратил уже несколько попыток “социальных поцелуев” и посоветовал делать то же остальным. С ним соглашаются коллеги, напоминая о важности мыть руки чаще, чтобы снизить риск распространения инфекции.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:03

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