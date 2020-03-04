АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

Apple планирует выпустить 6 гаджетов с mini-LED-дисплеями

До конца 2021 года Apple планирует выпустить 6 устройств с mini-LED-дисплеями. Среди них числятся планшеты iPad Pro, iPad и iPad mini, а также ноутбуки MacBook Pro и iMac Pro.

Китайский инсайдер Мин-Чи Куо поделился свежими новостями о будущей продукции от Apple. Аналитик сообщил, что компания из США намеревается представить шесть продуктов на протяжении 2020-2021 годов, которые оснастят экранами с технологией mini-LED. Подобная подсветка появится в предстоящих линейках iPad, iMac и MacBook Pro. Известно, что последний выйдет на рынок с 14,1-дюймовым дисплеем. Источники сообщили, что официальная презентация iMac Pro состоится в четвертом квартале текущего года, а iPad mini - незадолго до ноутбука.

Что касается технических характеристик, то утечки раскрыли немногое: размеры экранов iPad Pro (12,9 дюйма), iMac Pro (27 дюймов), а также iPad (10 дюймов) и новый iPad mini (7,9 дюймов). Мин-Чи Куо добавил, что несмотря на эпидемию коронавируса в КНР, которая ударила по местной IT-индустрии, создание и производство mini-LED-дисплеев не приостановится.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде Алексею Растегину 1 млн…
Redmi Note 9 Pro оказался круче Realme 6…
Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм о сексуальных меньшинствах без…
Ученые назвали предшественника жизни на…
МиГ-35 получит интеллектуальную систему защиты от критических…
Специалисты рассказали о 5 факторах, указывающих на чрезмерное употребление…
«Роскачество» назвало самые распространенные уловки продавцов в преддверии 8…
Прохор Шаляпин назвал будущих участников «Евровидения» Little Big «сезонной…
Биологи определили, что болотные валлаби могут зачать потомство во время…
Медики призвали отказаться от поцелуев из-за риска распространения…
Компания Google выпустила обновленный пакет функций для смартфонов…
Apple планирует выпустить 6 гаджетов с…
Киану Ривз может сняться в сиквеле фильма “Константин: Повелитель…
Алла Довлатова рассказала о 12-летнем «гостевом браке» с Дмитрием…
Эксперты назвали самые востребованные смартфоны 2020 года среди…
СМИ рассказали о возможном местонахождении тяжелобольной Анастасии…
Ева Польна призналась Ивану Урганту, что перенесла операцию на…
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства…
В Mercedes-Benz собираются значительно сократить модельный…
Звезда "Дом-2" Алена Савкина напомнила Яббарову о его издевательствах во время ее…
Магазин приложений Google Play «спрятал»…
Отмечающий 66-летие Борис Моисеев рассказал о жизни на пенсии и тоске по…
Жители города в Индии бояться выходить из дома из-за…
Британские спецслужбы назвали главные уязвимости "умных" камер и…
Виктория Дайнеко назвала Little Big идеальной группой для концепции…
В Microsoft продемонстрировали новое меню «Пуск» для Windows…
37-летняя Алена Водонаева заявила, что страдает от старческого…
Эксперт объяснил, почему для детей коронавирус не…
Просмотреть все новости