Apple планирует выпустить 6 гаджетов с mini-LED-дисплеями





Китайский инсайдер Мин-Чи Куо поделился свежими новостями о будущей продукции от Apple. Аналитик сообщил, что компания из США намеревается представить шесть продуктов на протяжении 2020-2021 годов, которые оснастят экранами с технологией mini-LED. Подобная подсветка появится в предстоящих линейках iPad, iMac и MacBook Pro. Известно, что последний выйдет на рынок с 14,1-дюймовым дисплеем. Источники сообщили, что официальная презентация iMac Pro состоится в четвертом квартале текущего года, а iPad mini - незадолго до ноутбука.Что касается технических характеристик, то утечки раскрыли немногое: размеры экранов iPad Pro (12,9 дюйма), iMac Pro (27 дюймов), а также iPad (10 дюймов) и новый iPad mini (7,9 дюймов). Мин-Чи Куо добавил, что несмотря на эпидемию коронавируса в КНР, которая ударила по местной IT-индустрии, создание и производство mini-LED-дисплеев не приостановится.