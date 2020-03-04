Компания Google выпустила обновленный пакет функций для смартфонов Pixel





Пакет Pixel Feature Drop смогут оценить все пользователи моделей Pixel 2, 3, 3a и 4 на базе ОС Android 10. Компания Google предусмотрела новую функцию Car Crash Detection для вызова скорой помощи на случай ДТП. «Жестовое управление» приложениями и медиа-проигрывателем также будет доступна в пакете Feature Drop.Кроме того, разработчики добавили изменение тем в зависимости от времени суток для Google Pay. К тому же, пользователи смогут воспользоваться «быстрым доступом» к банковским картам всего одной клавишей блокировки экрана. В составе Emojis 12.1 и DUO появятся новые символы и анимационные эффекты.Как известно, обновления будут не только в приложениях от Google, но и в технических характеристиках заводских настроек Pixel. Специалистам удалось повысить чувствительность и скорость ответной реакции сенсорного дисплея на прикосновения. Более того, диапазон яркости и четкости экрана станет больше, тем самым улучшая качество снимков на фронтальную и внешнюю камеру.