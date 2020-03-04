Звезда "Дом-2" Алена Савкина напомнила Яббарову о его издевательствах во время ее беременности





Как выяснилось, молодая мама считает сущими копейками денежные суммы Ильи, которые он дает на сына. По словам Савкиной, она тратит неизмеримо больше.Молодой человек настроен серьезно и, при полном отсутствии взаимопонимания, предлагает решить все проблемы с помощью суда. Саратовский шансонье не отказывается финансово помогать своему сыну, но он согласен на сумму, которую официально назначит суд в виде алиментов. Как заявил Илья в недавнем эфире, так нужно было поступить сразу, но Рапунцель была буквально взбешена такими словами.Девушка решила высказать Илье Яббарову все накопившиеся обиды. Алёна припомнила ему, как он обижал мать собственного ребёнка в то время, когда она была беременна. Яббаров тоже не полез за словом в карман. По его словам, он совершенно не винит себя в том, что бросил свою девушку, когда она носила их общего ребенка, ведь он строил отношения с иной женщиной, а Алёна выносила ему мозг.