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Киану Ривз может сняться в сиквеле фильма “Константин: Повелитель тьмы”

Киану Ривз может вернуться в сиквеле фильма “Константин: Повелитель тьмы” 2005 года выпуска. Об этом передает портал We Got This Covered.

Согласно сообщению, руководство студии Warner Bros. запланировало выход сиквела “Константина”, но в изначальных планах фигурировал актер Дэн Стивенс в качестве главного героя. Позднее утвердили решение пригласить Киану Ривза. Инсайдеры сообщают, что данный проект станет “легкой перезагрузкой” в истории персонажа.

К своей роли также может вернуться Тильда Суинтон. На данный момент переговоры с представителями звезд только начались, а эксперты не могут сказать наверняка, смогут ли стороны договориться.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:39

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