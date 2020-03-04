Киану Ривз может сняться в сиквеле фильма “Константин: Повелитель тьмы”





Согласно сообщению, руководство студии Warner Bros. запланировало выход сиквела “Константина”, но в изначальных планах фигурировал актер Дэн Стивенс в качестве главного героя. Позднее утвердили решение пригласить Киану Ривза. Инсайдеры сообщают, что данный проект станет “легкой перезагрузкой” в истории персонажа.К своей роли также может вернуться Тильда Суинтон. На данный момент переговоры с представителями звезд только начались, а эксперты не могут сказать наверняка, смогут ли стороны договориться.