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Алла Довлатова рассказала о 12-летнем «гостевом браке» с Дмитрием Лютым

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала в эфире шоу «Судьба человека» о своем первом замужестве. В «гостевом браке» с Дмитрием Лютым актриса прожила 12 лет и родила двоих детей.
Алла Довлатова рассказала о 12-летнем «гостевом браке» с Дмитрием Лютым

С петербуржским предпринимателем Дмитрием Лютым Алла Довлатова познакомилась на съемках. Будущая звезда в тот период переживала несчастную любовь и нуждалась в ком-то, кто бы «восполнил вакуум». На эту роль как-раз хорошо подошел новый ухажер. После того же, как Дмитрий Лютый попал в больницу и перенес операцию, в Довлатовой проснулся «материнский инстинкт», давший начало чувству, которое актриса приняла за любовь. Как после призналась сама знаменитость, тогда, в свои 19, она «не могла отличить влюбленность от страсти», поэтому «решила взять быка за рога» и вскоре пара сыграла свадьбу.

Спустя пару лет после официального оформления отношений влюбленные начали жить в так называемом «гостевом браке». Причиной тому стал переезд Аллы Довлатовой в Москву с целью построить карьеру актрисы. Супруги виделись только по выходным, однако это не помешало им родить двоих детей и прожить в браке 12 лет.

В конечном итоге расстояние все-таки сыграло свою роль. По признанию радиоведущей, со временем чувства угасли, и когда Дмитрий Лютый решил перебраться из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы быть ближе к жене и детям, Довлатова этого уже не захотела. Знаменитость была уверенна, что отношения уже не удастся реанимировать и подала на развод.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:33

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