Эксперты назвали самые востребованные смартфоны 2020 года среди россиян





Как показывают данные "Яндекс.Маркета", уже второй год в списке лидеров первое место занимает китайский бренд Xiaomi. За первые два месяца треть всех переходов пользователей сервиса пришлась на предложения устройств этой компании. Лидером рейтинга стал Redmi Note 8T 4/64GB, а на второй позиции оказался Note 8 Pro 6/64GB.Далее идёт представленный в феврале 2019 года Galaxy A50 64GB от Samsung. Другие продукты от южнокорейского бренда также пользуются популярностью у россиян – A10 и S10e 6/128GB заняли в данном списке шестое и десятое место соответственно. На четвёртой и пятой позиции расположились iPhone 11 64GB и iPhone 11 128GB. Отмечается, что спрос на смартфоны от Apple вырос, и каждый пятый пользователь интересовался устройствами этой компании.По данным экспертов "Яндекс.Маркета", за минувшие два года граждане России стали больше интересоваться продуктами от Xiaomi. Большую часть минувшего года вслед за китайской компанией по популярности шли устройства от Samsung, а после презентации новых телефонов Apple оказался на втором месте. Тем не менее выход на рынок новых флагманов S20 не прошёл даром, и теперь американский производитель вновь уступает южнокорейскому в этом рейтинге.