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СМИ рассказали о возможном местонахождении тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк беспокоит многих фанатов, учитывая длительной отсутствие новостей от родственников звезды. Недавно СМИ рассказали о возможном местонахождении тяжелобольной актрисы.

Хотя в Сети появлялись сведения о пребывании Анастасии Заворотнюк в одной из итальянских клиник, новая информация свидетельствует о её вероятном местонахождении в центре Москвы. Днями ранее журналисты пришли к выводу о том, что онкобольную актрису отвезли в Италию на реабилитацию, поскольку дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" поделилась в соцсетях снимками с Апеннинского полуострова. Предположительно, Анна Заворотнюк отправилась за границу, чтобы присматривать и ухаживать за родительницей.

Теперь же источники предложили другую версию происходящего: семья Заворотнюк продала роскошную жилплощадь в Подмосковье, а саму звезду перевезли в столичную квартиру. Таким образом близкие смогли накопить деньги для дорогостоящей реабилитации. Стоит отметить, что официального подтверждения от родственников Заворотнюк пока не звучало. Известно, что артистка недавно перенесла операцию из-за диагностированного рака мозга в последней стадии, и, по предварительной информации - в настоящее время восстанавливается и скоро появится на публике.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:15

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