СМИ рассказали о возможном местонахождении тяжелобольной Анастасии Заворотнюк





Хотя в Сети появлялись сведения о пребывании Анастасии Заворотнюк в одной из итальянских клиник, новая информация свидетельствует о её вероятном местонахождении в центре Москвы. Днями ранее журналисты пришли к выводу о том, что онкобольную актрису отвезли в Италию на реабилитацию, поскольку дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" поделилась в соцсетях снимками с Апеннинского полуострова. Предположительно, Анна Заворотнюк отправилась за границу, чтобы присматривать и ухаживать за родительницей.Теперь же источники предложили другую версию происходящего: семья Заворотнюк продала роскошную жилплощадь в Подмосковье, а саму звезду перевезли в столичную квартиру. Таким образом близкие смогли накопить деньги для дорогостоящей реабилитации. Стоит отметить, что официального подтверждения от родственников Заворотнюк пока не звучало. Известно, что артистка недавно перенесла операцию из-за диагностированного рака мозга в последней стадии, и, по предварительной информации - в настоящее время восстанавливается и скоро появится на публике.