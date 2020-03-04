Ева Польна призналась Ивану Урганту, что перенесла операцию на глазу





Певица решила оставить в секрете свой диагноз, но призналась, что в связи с заболеванием ей потребовалась операция на глазу. Ей предстояла длительная реабилитация, которую помогло преодолеть новое увлечение. Она не сомневается, что вскоре хобби станет ее профессией. Звезда решила получить второе высшее образование и была принята в МГАХИ им. Сурикова. Она представила поклонникам свои первые картины, над которыми раьотала после проведенного хирургического вмешательства. Ева Польна нарисовала особенный портрет Ивана Урганта, которого изобразила в образе Бэтмена.Дочь Евы Польны в прошлом году тоже пострадала из-за вовремя не принятого лекарства. В итоге наследницу певицы госпитализировали в реанимацию, но ее состояние быстро стабилизировали медики.