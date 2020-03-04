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Ева Польна призналась Ивану Урганту, что перенесла операцию на глазу

Почти полгода назад Ева Польна перенесла операцию на глазу, о чем она рассказала в студии шоу “Вечерний Ургант”. Восстановиться после хирургического вмешательства 44-летней звезде помогло новое хобби.

Певица решила оставить в секрете свой диагноз, но призналась, что в связи с заболеванием ей потребовалась операция на глазу. Ей предстояла длительная реабилитация, которую помогло преодолеть новое увлечение. Она не сомневается, что вскоре хобби станет ее профессией. Звезда решила получить второе высшее образование и была принята в МГАХИ им. Сурикова. Она представила поклонникам свои первые картины, над которыми раьотала после проведенного хирургического вмешательства. Ева Польна нарисовала особенный портрет Ивана Урганта, которого изобразила в образе Бэтмена.

Дочь Евы Польны в прошлом году тоже пострадала из-за вовремя не принятого лекарства. В итоге наследницу певицы госпитализировали в реанимацию, но ее состояние быстро стабилизировали медики.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:05

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