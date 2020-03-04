Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Российский шеф-повар и телеведущий женат уже более 20 лет. В 1999 году его супруга Мария Ивлева родила первенца Матвея, а в 2014 году – дочь Машу. Вся семья активно поддерживала Константина Ивлева в его профессиональной деятельности и делилась счастливыми моментами в социальных сетях. Однако несколько недель назад наблюдательные подписчики заметили, что жена 46-летнего кулинара удалила все фотографии с мужем и стала публиковать двусмысленные посты.В своем интервью с журналистами Мария Ивлева рассказала о предательстве супруга: «Мне стало известно, что у него была интрижка на стороне, прислали видео… Не думала, что такое произойдет в моей жизни». По ее словам, и родители Константина Ивлева, и дети постоянно плачут и не понимают, почему это случилось с их семьей.Как стало известно журналистам, российский шеф-повар хочет забрать шестилетнюю дочь Машу и отказывается помогать своему сыну материально. Учитывая такое «не мужское поведение», супруга Константина Ивлева намерена составлять иск на выплату алиментов.