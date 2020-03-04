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Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов. По ее словам, Константин Ивлев неоднократно ей изменял и несколько месяцев состоит в отношениях с другой девушкой.
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Российский шеф-повар и телеведущий женат уже более 20 лет. В 1999 году его супруга Мария Ивлева родила первенца Матвея, а в 2014 году – дочь Машу. Вся семья активно поддерживала Константина Ивлева в его профессиональной деятельности и делилась счастливыми моментами в социальных сетях. Однако несколько недель назад наблюдательные подписчики заметили, что жена 46-летнего кулинара удалила все фотографии с мужем и стала публиковать двусмысленные посты.

В своем интервью с журналистами Мария Ивлева рассказала о предательстве супруга: «Мне стало известно, что у него была интрижка на стороне, прислали видео… Не думала, что такое произойдет в моей жизни». По ее словам, и родители Константина Ивлева, и дети постоянно плачут и не понимают, почему это случилось с их семьей.

Как стало известно журналистам, российский шеф-повар хочет забрать шестилетнюю дочь Машу и отказывается помогать своему сыну материально. Учитывая такое «не мужское поведение», супруга Константина Ивлева намерена составлять иск на выплату алиментов.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:03

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