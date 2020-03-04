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В Mercedes-Benz собираются значительно сократить модельный ряд

Представители Mercedes-Benz сообщают, что в целях оптимизации прибыли от продаж немецкий концерн планирует сократить модельный ряд. Кроме того, бренд собирается значительно уменьшить количество платформ и двигателей.

Маркус Шафер, глава отдела исследований и разработок в Mercedes-Benz, сообщил о готовящихся переменах в производственной политике фирмы. По его словам, немецкая корпорация приобщится к глобальному тренду в автомобильной индустрии и постепенно переориентируется на выпуск электрокаров. Само собой, это решение влечет за собой целый ряд мер по сокращению собственного каталога и производства некоторых запчастей.

Хотя в компании не огласили количество моделей, объем производства которых уменьшится, можно смело говорить о том, что линейки с платформами G-Class, SL, AMG GT, S-Class сохранят статус-кво. В настоящий момент Mercedes-Benz выпускает около 45 различных авто, чьи архитектуры, трансмиссии и компоненты в скором времени упростят для работы конвейера. Шафер добавляет, что в будущем у концерна будет одинаковая база для разных автомобилей, что сделает их более доступными.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50

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