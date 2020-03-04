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Магазин приложений Google Play «спрятал» коронавирус

Магазин приложений Google Play «спрятал» результаты поиска по запросам «коронавирус» и «COVID-19». Пользователи ресурса считают, что подобная «цензура» может быть вынужденной мерой в борьбе со злоупотреблением SEO-оптимизацией, использующей популярную тему.

Издание 9to5Google обратило внимание на изменения, произошедшие в результатах поиска в магазине приложений, игр, фильмов, музыки и книг Google Play. С недавних пор при введении в строку запроса «coronavirus» и «COVID-19» ни в мобильной версии, ни в десктопной не высвечивается никаких результатов. При этом в разделе «Книги», подобного не происходит: литература подобной тематики все еще доступна.

Также отмечается, что «цензура» не затронула русскоязычную версию Google Play. При введении запроса «коронавирус» можно найти не только книги и приложения, но и игры.

Пользователи ресурса предполагают, что закрывать результаты поиска разработчиков вынудили сами авторы приложений, которые на волне актуальности темы эпидемии используют ее для SEO-оптимизации. Однако главный офис Google пока не комментирует изменения в работе своего интернет-магазина, поэтому не исключена возможность обычного системного сбоя, временно спрятавшего выборку по теме «коронавирус».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:42

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