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Отмечающий 66-летие Борис Моисеев рассказал о жизни на пенсии и тоске по сцене

Именинник Борис Моисеев, которому 4 марта исполнилось 66 лет, рассказал о жизни на пенсии и своей тоске по сцене. Артист считает, что время для возвращения в шоу-бизнес уже потеряно.

Борис Моисеев готовится праздновать день рождения в кругу друзей в собственной квартире в Москве, а в гости к нему придут Нелли Кобзон, Ада Тодд и Галина Романовская. Также он надеется на поток поздравительных телефонных звонков и сообщений. По хозяйству ему помогает справляться домработница, которая готовит, стирает и убирает, а также почти каждый день к нему приезжает арт-директор Сергей Горох. Моисеев ждет поездки в Юрмалу, где у него находится квартира на берегу. С этим городом у артиста связано много впечатлений и даже первый успех. Здесь он познакомился с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой, которые остаются его близкими знакомыми. Также он регулярно видится с Раймондом Паулсом.

Борис Моисеев является активным пользователем Сети, но в то же время скучает по сцене. Однако он не рассматривает возможности вернуться, поскольку считает момент упущенным. При этом он прекрасно чувствует себя на пенсии и в день рождения желает себе здоровья.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:38

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