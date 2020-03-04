37-летняя Алена Водонаева заявила, что страдает от старческого маразма





Журналистка и автор многих скандальных заявлений последнего времени Алена Водонаева, которой в этом году исполняется 38 лет, размещает на своей странице в Instagram снимки, на которых она предстает без макияжа. Если раньше телезвезда была однозначным противником процедур вмешательства во внешность, в прошедшем году она изменила свою точку зрения.Водонаева признавалась подписчикам летом, что планирует колоть себе ботокс в область лба. Иначе, поделилась звезда, в скором времени у неё там появятся грядки и можно будет сажать картошку. Через некоторое время Алёна сообщила поклонникам, что посетила косметологическую клинику, где ей вкололи диспорт. Но телеведущая продолжает утверждать, что женщинам необходимо сохранить максимально долго естественную красоту.Как оказалось, Алена Водонаева и правда спокойно относится к своей внешности и не боится появиться в людном месте ненакрашенной. На своей странице в Instagram она объяснила свой выход без грамма косметики на лице старческим маразмом.