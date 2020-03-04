Британские спецслужбы назвали главные уязвимости "умных" камер и радионянь





Умные камеры и радионяни по умолчанию могут просматриваться преступниками через интернет, сообщают специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании. Поэтому рекомендуется сбрасывать настройки после покупки этих продуктов, чтобы иметь возможность установить пароль. Стандартные заводские комбинации позволяют хакеру легко обойти систему защиты и получить обзор того или иного дома через подключенные устройства. Подобные предупреждения связаны с ростом числа киберпреступлений по всему миру.Кроме того, эксперты советуют не пренебрегать несколькими простыми правилами при использовании смарткамер и детских мониторов. Они включают в себя: изменение пароля по умолчанию (который часто является очевидным словом, вроде admin или "00000"), периодическоеобновление программного обеспечения, а также отключение функций, позволяющих удаленный просмотр изображения через датчик. Хотя следование этим рекомендациям не обезопасит полностью от злоумышленников, они определенно создадут для них трудности.