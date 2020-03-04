АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

Британские спецслужбы назвали главные уязвимости "умных" камер и радионянь

Британские спецслужбы предупреждают родителей, что "умные" камеры и радионяни обладают рядом уязвимостей. Эксперты рассказали о возможности получения удаленного доступа к этим гаджетам киберпреступниками.

Умные камеры и радионяни по умолчанию могут просматриваться преступниками через интернет, сообщают специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании. Поэтому рекомендуется сбрасывать настройки после покупки этих продуктов, чтобы иметь возможность установить пароль. Стандартные заводские комбинации позволяют хакеру легко обойти систему защиты и получить обзор того или иного дома через подключенные устройства. Подобные предупреждения связаны с ростом числа киберпреступлений по всему миру.

Кроме того, эксперты советуют не пренебрегать несколькими простыми правилами при использовании смарткамер и детских мониторов. Они включают в себя: изменение пароля по умолчанию (который часто является очевидным словом, вроде admin или "00000"), периодическое
обновление программного обеспечения, а также отключение функций, позволяющих удаленный просмотр изображения через датчик. Хотя следование этим рекомендациям не обезопасит полностью от злоумышленников, они определенно создадут для них трудности.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ рассказали о возможном местонахождении тяжелобольной Анастасии…
Ева Польна призналась Ивану Урганту, что перенесла операцию на…
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства…
В Mercedes-Benz собираются значительно сократить модельный…
Звезда "Дом-2" Алена Савкина напомнила Яббарову о его издевательствах во время ее…
Магазин приложений Google Play «спрятал»…
Отмечающий 66-летие Борис Моисеев рассказал о жизни на пенсии и тоске по…
Жители города в Индии бояться выходить из дома из-за…
Британские спецслужбы назвали главные уязвимости "умных" камер и…
Виктория Дайнеко назвала Little Big идеальной группой для концепции…
В Microsoft продемонстрировали новое меню «Пуск» для Windows…
37-летняя Алена Водонаева заявила, что страдает от старческого…
Эксперт объяснил, почему для детей коронавирус не…
Александр Феклистов опроверг слухи о проблемах на съемках сериала…
Бывшая жена Харви Вайнштейна Джорджина Чепмен начала встречаться с Эдрианом…
Тейлор Свифт названа самым продаваемым музыкантом в 2019…
Иван Ургант поддержал участие Little Big в конкурсе…
Ученые рассказали, как мозг поможет в…
Экс-хакер Джейк Дэвис: WhatsApp «сливает» личную информацию пользователей…
В Сети появилась информация о системных требованиях шутера Valorant от Riot…
Егор Крид сделал сюрприз на день рождения дочери Муцениеце и…
Ксения Собчак предложила провести Премию МУЗ-ТВ 2021 в её…
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в…
«Посторонний человек»: Ирина Понаровская больше не общается с приемной…
Правительство РФ запретило вывоз медицинских масок из-за распространения…
Авто в России начнут предупреждать о нарушениях…
«И ни рубля им не даю»: Валерия заявила, что не обеспечивает своих…
В МОК сообщили, что подписи Родченкова не были признаны…
Просмотреть все новости