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Александр Феклистов опроверг слухи о проблемах на съемках сериала “Сваты”

Александр Феклистов опроверг слухи о возникших на съемочной площадке сериала “Сваты” проблемах. Актер поделился сведениями о реальном положении дел.

Недавно в Сети появились слухи о конфликте между артистами во время работы над седьмым сезоном проекта, поскольку некоторые актеры покинули съемочную площадку “Сватов”. Как известно, сериал снимается в Беларуси, откуда уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Публика связала это с возникшими проблемами, но Александр Феклистов отметил, что работа над “Сватами” ведется в прежнем режиме. Артист, сыгравший ученого Берковича, призвал не верить слухам.

Известно, что до недавнего времени артисты снимали происходящее по сюжету в зимнее время, а продолжение планируется летом. Федор Добронравов отметил, что на данный момент рабочий процесс не настолько активный, но съемочная группа не сталкивалась с проблемами.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:58

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