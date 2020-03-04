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В Microsoft продемонстрировали новое меню «Пуск» для Windows 10

На данный момент Microsoft занимается усовершенствованием внешнего вида меню «Пуск» в Windows 10. В Windows Insider недавно продемонстрировали новые перемены в ОС, которые касаются уменьшения значения своих «живых плиток».

В Cети недавно появились фотографии, которые позволили пользователям оценить новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10. Live Tiles - это интерактивные значки для приложений, которые появились в этой части операционного стола с выходом ОС в 2015 году. Они должны были отображать дополнительную информацию, вроде непрочитанных электронных писем. Все же, «живые плитки» не заслужили любви пользователей, что вынудило разработчиков отказаться от их дальнейшего обновления.

Опубликованные снимки свидетельствуют о том, что компания Microsoft собирается полностью избавиться от Live Tiles, что должно сделать меню «Пуск» более минималистичным и практичным. По словам представителей фирмы, потенциальные перемены нацелены на создание «визуального различия стартового меню от чего-то, что имеет хаотический цвет, и чего-то более однородного». Стоит отметить, что будущая версия дизайна существенно отличается от текущего: здесь наблюдаются возможность закрепить приложения на месте, а также просмотреть список последних документов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:12

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