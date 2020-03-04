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Эксперт объяснил, почему для детей коронавирус не опасен

Эксперт объяснил, почему коронавирус не так опасен для детей, как для других возрастных групп. При этом исследования ученых показывают, что акт инфицирования ребенка или взрослого идентичен.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков дал объяснение тому факту, что только 1% заболевших коронавирусом – это дети от 0 до 19 лет. По мнению эксперта, частично причиной этому является родительский инстинкт. Именно он заставляет людей в случае какой-либо угрозы в первую очередь беспокоиться о безопасности потомства. При этом взрослые заботятся о детях больше чем о себе, часто пренебрегая собственным здоровьем.

Кроме того, в случае эпидемии, первым делом ставятся на карантин все детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, что является наиболее эффективной мерой борьбы с распространением вируса. Таким образом даже при том, что акт инфицирования ребенка и взрослого идентичен, для детей COVID-19 не так опасен.

Это подтверждают и исследования ученых, в результате которых удалось определить возрастную группу, более всего подверженную опасности подхватить коронавирус. Специалисты утверждают, что в основной зоне риска люди старше 60-и, имеющие какие-либо хронические заболевания.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:06

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