Эксперт объяснил, почему для детей коронавирус не опасен





Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков дал объяснение тому факту, что только 1% заболевших коронавирусом – это дети от 0 до 19 лет. По мнению эксперта, частично причиной этому является родительский инстинкт. Именно он заставляет людей в случае какой-либо угрозы в первую очередь беспокоиться о безопасности потомства. При этом взрослые заботятся о детях больше чем о себе, часто пренебрегая собственным здоровьем.Кроме того, в случае эпидемии, первым делом ставятся на карантин все детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, что является наиболее эффективной мерой борьбы с распространением вируса. Таким образом даже при том, что акт инфицирования ребенка и взрослого идентичен, для детей COVID-19 не так опасен.Это подтверждают и исследования ученых, в результате которых удалось определить возрастную группу, более всего подверженную опасности подхватить коронавирус. Специалисты утверждают, что в основной зоне риска люди старше 60-и, имеющие какие-либо хронические заболевания.