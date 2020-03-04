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Бывшая жена Харви Вайнштейна Джорджина Чепмен начала встречаться с Эдрианом Броуди

Бывшая жена скандально известного продюсера Харви Вайнштейна, британский дизайнер Джорджина Чепмен, начала встречаться с американским актёром Эдрианом Броуди. Об этом пишет таблоид Mirror, ссылаясь на инсайдеров, близких к знаменитостям.

Как сообщается, Джорджина Чепмен и Эдриан Броуди, широко известный по фильму "Пианист", встретились в Пуэрто-Рико на показе модели Хелены Кристенсен весной 2019 года. После чего они стали общаться и несколько раз были замечены вместе в Нью-Йорке. После расставания с супругом британский дизайнер отказалась от романов, однако, говорят инсайдеры, американский актёр смог её утешить.

Основательница фэшн-лейбла Marchesa развелась Харви Вайнштейном два года назад. Виной тому послужили многочисленные обвинения лауреата премии "Оскар" в домогательствах. После того, как разгорелся этот скандал, Чепмен отмечала, что «её сердце разрывается за всех женщин, испытавших огромную боль вследствие этих непростительных действий». Пара прожила в браке 10 лет, за это время они стали родителями дочери и сына. В феврале 2020-го кинопродюсера признали виновным в сексуальном насилии. Приговор станет известен в марте.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:51

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