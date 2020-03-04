Тейлор Свифт названа самым продаваемым музыкантом в 2019 году





Представитель Международной федерации фонографической индустрии Фрэнсис Мур отметил, что Тейлор Свифт не останавливается в развитии собственного творчества и с годами лишь усиливает свою связь с фанатами. При этом каждый альбом исполнительницы меняет свое звучание. Артистка уже во второй раз стала наиболее продаваемым артистом, а впервые это звание она заработала в 2014 году. Как известно, альбом “Lover” в первую неделю после выхода разошелся в количестве 3 млн экземпляров, а в январе 2020 года это число превысило 5 млн. На второй строчке оказался Эд Ширан, а в тройку лидеров вошел также Post Malone.В десятку лидеров также включены Билли Айлиш, Леди Гага, южнокорейский коллектив BTS, рэпер Дрейк, исполнительница Ариана Гранде, а также Queen и The Beatles.