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Тейлор Свифт названа самым продаваемым музыкантом в 2019 году

Тейлор Свифт стала наиболее продаваемым музыкантом в 2019 году по версии IFPI. Продажи недавно вышедшего студийного альбома певицы “Lover” превысили 5 млн копий.

Представитель Международной федерации фонографической индустрии Фрэнсис Мур отметил, что Тейлор Свифт не останавливается в развитии собственного творчества и с годами лишь усиливает свою связь с фанатами. При этом каждый альбом исполнительницы меняет свое звучание. Артистка уже во второй раз стала наиболее продаваемым артистом, а впервые это звание она заработала в 2014 году. Как известно, альбом “Lover” в первую неделю после выхода разошелся в количестве 3 млн экземпляров, а в январе 2020 года это число превысило 5 млн. На второй строчке оказался Эд Ширан, а в тройку лидеров вошел также Post Malone.

В десятку лидеров также включены Билли Айлиш, Леди Гага, южнокорейский коллектив BTS, рэпер Дрейк, исполнительница Ариана Гранде, а также Queen и The Beatles.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:44

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