Виктория Дайнеко назвала Little Big идеальной группой для концепции «Евровидения-2020»





Рэйв-группа Little Big представит Россию на «Евровидение-2020», которое пройдет с 12 по 16 марта на Ahoy Arena в Роттердаме, Нидерланды. В своем комментарии об участии оригинальной группы на международном конкурсе Виктория Дайнеко высоко оценила шансы на успех российских исполнителей. Она сообщила: «Как показывает практика, нужно сделать что-то особенное, то, что вызывает «вау-эффект», например, чудной образ или нестандартная музыка».Как известно, музыкальный коллектив позиционирует себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на представление. Все их видеоклипы отличаются оригинальностью и «вирусным распространением» из-за простоты и уникальности слов, как в случае с треком Skibidy, собравшем около 400 миллионов просмотров на YouTube.В недавнем интервью в преддверие «Евровидения-2020» фронтмен группы Илья Прусикин заявил: «Наша цель – показать зрителям, что они сами властны над своей жизнью. Страна и правительство не принимают решения за человека: он может заниматься тем, чем захочет».